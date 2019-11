Agrana verdoppelt Produktion in Pischelsdorf .

Der börsennotierte Frucht-, Zucker- und Stärkekonzern Agrana hat am Standort der Bioraffinerie in Pischelsdorf im Tullnerfeld eine zweite Weizenstärkeanlage eröffnet. 100 Mio. Euro seien investiert worden, hieß es am Montag in einer Aussendung.