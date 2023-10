105 neue Einsatzhelme und das modernste Drehleiterfahrzeug des Landes

„Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ - die Erfüllung dieser Aufgaben haben sich alle Freiwilligen Feuerwehren auf ihre Fahnen geschrieben. Bei Einsätzen in exponierten Lagen stoßen sie dennoch regelmäßig an ihre Grenzen. „Sei es in Höhen und Tiefen, bei großen horizontalen Ausladungen über Wasser oder auch in komplexen Bauwerken“, erklärt Johannes Ofner, Kommandant der Stadtfeuerwehr Tulln. Bei derart komplexen Einsatzszenarien würden Hubrettungsfahrzeuge wie Drehleitern einen Einsatzerfolg erst möglich machen.

1968 stellte die Stadtfeuerwehr Tulln das erste Fahrzeug dieser Art in den Dienst. Zum 145-jährigen Bestandsjubiläum folgt nun mit einem Mercedes-Benz Econic samt Rosenbauer Drehleiter mit Korb das bislang vierte. Es ist schlicht und einfach das modernste Drehleiterfahrzeug, das aktuell in Österreich im Einsatz ist. Der 354 PS starke Motor erfüllt die Abgasstufe Euro 6. An der Spitze des fünfteiligen Leitersatzes können Last bis zirka vier Tonnen gehoben werden. Die Nutzlast des Rettungskorbes beträgt 500 Kilogramm. Er ist für bis zu fünf Personen (inklusive Schutzausrüstung) ausgelegt. Eine Wärmebildkamera mit Fernübertragung erlaubt die Lageerkundung, aber auch einen gezielten Löschangriff ohne Mannschaft im Rettungskorb. Leitersatz und Korb sind mit Kameras zur Orientierung und Überwachung der eingesetzten Mannschaft ausgestattet - kurz: sinnvolle Hightech pur.

Zum Jubiläum wird aber auch der persönliche Schutz der Mannschaft groß geschrieben: 69 Paten ermöglichten die Finanzierung von 105 neuen Einsatzhelmen. Feierlich übergeben werden sie im Rahmen eines Festaktes am Sonntag, 15. Oktober, um 10 Uhr in der Niederösterreich Halle der Messe Tulln. Dort wird auch das neue Drehleiterfahrzeug feierlich in den Dienst gestellt.