Eine besonders vielfältige Mischung an unterschiedlichsten Workshops bietet das Tullner Sommerwerk in der Ferienzeit. Orientalischer Tanz, Salsa, Afro-Cuban, Modern-Contemporary sowie Schreibworkshops, Sprache und Schauspielkunst finden sich auf der langen Liste der kreativen Möglichkeiten, aktiv den Sommer zu nutzen.

Die Nachfrage, besonders bei den Kinderworkshops ist sehr groß. Die Künstlerin Anna Doppler bringt bei „Land Art“ (Mindestalter 5 Jahre) und „Natur Zeichnen Kinderworkshop“ (ab 8 J.) spielerisch mit den jungen Künstlern Natur zu Papier. Der Jugendworkshop „Street Dance“ ist speziell für Interessierte ab 12 Jahren gedacht. Für die Jüngeren hält Daya Varkonyl den „Kreativen Kindertanz“ bereit.

Rechtzeitig anmelden sollte man sich auch für die „Grundlagen der Schauspielkunst“, am 6. und 7. August mit Nikolaus Firmkranz, der in die Geheimnisse der Schauspielkunst einführt. Auch Luzia Nistler befasst sich am 17. und 18. Juli in ihrem Kurs mit Sprache und Schauspiel.

Das beliebte Tagtool mit Josef Dorninger ist am 19. Juli angesagt. Wer sich schon immer einmal als Moderator betätigen wollte, ist beim „Moderationsworkshop“ mit Kursleiter Markus Floth am 25. und 26. Juli in den besten Händen.

Der Schreibworkshop „Tell me your story“ mit Claudia Skopal findet am 22. und 23. August im Donaupark Camping Tulln statt. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten statt.

Info/Anmeldung: E-Mail info@sommerwerk.at oder 0699/18191618.