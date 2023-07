„Grenzenlos St. Andrä-Wördern“ feierte mit Sport und Kultur

Seit 2003 steht der Verein für Vielfalt und Begegnung. Bereits damals lebten im Ort Menschen aus mehr als siebzig Nationen. Mit gemeinsamen Kochabenden hatte alles angefangen. Heute finden diese Kochabende alle zwei Monate am Dorfplatz (Josef-Karner-Platz 1) statt. Jeder und jede kann teilnehmen, kochen oder nicht, essen und plaudern. Die Idee fand großen Anklang und wurde österreichweit mehrfach kopiert. Mittlerweile gibt es verschiedene Projekte bei Grenzenlos, an denen Interessierte teilnehmen können: Puppenbühne, Wandern, Fußball, Deutsch lernen mit Geflüchteten – und einmal im Monat das Weltcafé am Dorfplatz, meist gemeinsam mit einem Spieleabend.Aktuell hat der Verein Grenzenlos fünfzig Mitglieder, Neuzugänge sind willkommen.Info: www.grenzenloskochen.at.