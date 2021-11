24 Stunden, die viel ausmachen

Peter G. aus Altenwörth ist verärgert: „Ich arbeite in Wien und bin auf ein PCR-Testergebnis angewiesen, das noch acht Stunden gültig ist, wenn ich meinen Dienst antrete.“ Ein Problem ergibt sich übers Wochenende: Wenn die Tests bei Spar am Samstag um 10 Uhr abgeholt werden, ist das Ergebnis in Wien höchstens 48 Stunden und damit selbst im Idealfall am Montag bis maximal 10 Uhr gültig, in Niederösterreich würde es noch 24 weitere Stunden gelten (weil insgesamt 72 Stunden).

Das Problem ist bekannt, das Land NÖ orientiert sich an den Regelungen des Bundes. Aufgrund dieser Vorgaben sei aktuell ein negativer PCR-Test 72 Stunden gültig. Alle Systeme werden laufend auf diesen rechtlichen Rahmen ausgelegt und angepasst. „Es zeigt, wie wichtig bundeseinheitliches gemeinsames Vorgehen in der Pandemiebekämpfung ist“, heißt es dazu aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Man habe daher zuletzt mehrmals die Bundesregierung aufgefordert, ihrer Verantwortung in diesem Zusammenhang nachzukommen.