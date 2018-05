Am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Juni, findet der Tulln Triathlon von bikepirat.at statt. Am Samstag starten die Kids Aquathlon Landesmeisterschaften sowie der Tullner Aubadlauf. Am Sonntag wird die Rennstrecke gebraucht, denn am Programm stehen die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Sprint, der „Sprintriathlon“ und die Olympische Distanz. Im Zuge der Bewerbe kommt es von 8 bis 9.45 Uhr, 10.15 bis 11.50 Uhr und 13 bis 15.50 Uhr zu Straßensperren auf der Radstrecke.

zVg

Bei der Streckenführung wurde darauf geachtet, die Ost-West-Verbindung nicht zu beeinträchtigen. Die Verbindung zwischen Alter und Neuer Donaubrücke (B 19) bleibt geöffnet.

Die Zufahrt zum Krankenhaus ist auch aus dem Westen über eine Schleuse auf der Frauenhofer Straße/Johann Straß bzw. Egon Schiele Gasse möglich. Flyer mit den Streckensperren und Umleitungen werden von der Exekutive und den Ordnern bereitgehalten.

Empfohlen wird, großräumig auszuweichen und das Auto nicht entlang der gesperrten Strecke zu parken, denn die Zu- und Abfahrt ist nur eingeschränkt möglich. Hinter den letzten Teilnehmern wird die Fahrbahn wieder freigegeben.