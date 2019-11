Im September 1989 wurde das Ehrenamt „Essen auf Rädern“ vom Verein Hilfswerk Atzenbrugg gegründet. Interessierte hatten sich an die Gemeinde gewendet und diese ist an das Hilfswerk Atzenbrugg herangetreten. Damals fuhren die freiwilligen Helfer mit ihren Privatautos, um Bedürftige mit Mahlzeiten zu versorgen. „Ich bin stolz und sehr dankbar, dass es die Organisation Essen auf Rädern bereits 30 Jahre lang, täglich ohne Unterbrechung besteht.“, freut sich Maria Wallner, Vorsitzende des Vereins Hilfswerk Atzenbrugg.

Von Beginn an war Ottilie Schmatz dabei und ist auch heute noch mit sieben weiteren Ehrenamtlichen in Rufbereitschaft. 30 Jahre später gibt es 23 Essensfahrer, die in 20 bis 26 Haushalten täglich Mahlzeiten bringen. Die Mahlzeiten werden von den Wirten aus Atzenbrugg, Michelndorf, Sitzenberg-Reidling und Trasdorf zubereitet und seit 2007 in Porzellangeschirr serviert, aus dem die betreuten Personen direkt essen können. „Zu Beginn wurden fünf Ortschaften in der Gemeinde Atzenbrugg befahren. Moosbierbaum war dabei die stärkste Ortschaft“, erzählt Schmatz. 2010 kam dann das erste „Essen auf Rädern“-Auto, das heute 131.156 Kilometer auf dem Tacho hat. Mittlerweile werden auch Personen aus der Gemeinde Michelhausen versorgt und in 30 Jahren 165.300 Portionen ausgeteilt.

Josef Högl aus Moosbierbaum ist seit 1992 Kunde dieser Organisation und wird somit am längsten mit Mahlzeiten versorgt. Doch nicht nur ältere Menschen bekommen täglich ihre Mahlzeiten, auch in Kindergarten oder für die Nachmittagsbetreuung sind die Essensfahrer bereits regelmäßig gefahren.