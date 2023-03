Muckendorf: Bürgermeister Grüssinger tritt zurück

Nach einigen Jahren als Vizebürgermeister in der damaligen Gemeinde Zeiselmauer und nun seit mehr als 25 Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Muckendorf-Wipfing ist nun für Hermann Grüssinger die Zeit gekommen, ein wenig kürzer zu treten. „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, das Amt des Bürgermeisters unserer Gemeinde aus politischen Gründen mit Wirksamkeit per 31. März zurückzulegen“, sagt der noch amtierende Gemeindechef. Er begründet seinen Rücktritt mit: „Die an Nötigung hinauslaufenden Drohungen einer größeren Anzahl von Gemeinderatsmitgliedern, mir das Misstrauen auszusprechen, sowie die andauernde ,Anpatzerei' durch Kleinstfraktionen im Gemeinderat lassen für die Zukunft ein so erfolgreiches Arbeiten wie in den letzten 25 Jahren sehr schwierig erscheinen“. Für ihn war immer das Wohl der Gemeinde im Vordergrund sowie langfristige Strategien und Zielsetzungen der Erfolgsgarant. Dass diese Strategie voll aufgegangen ist, sei an der positiven Entwicklung der Gemeinde zu sehen.

Misstrauensantrag gegen Bürgermeister eingebracht

Gröbere Diskrepanzen gab es öfters mit Gemeinderätin Johanna Nagl (Liste Nagl). Sie brachte nun auch gemeinsam mit FPÖ-Gemeinderat Michael Hacaturoglu einen Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Hermann Grüssinger ein. Begründet wird dieser damit: „Fünf Wochen hat es gedauert, bis die Gemeinderäte der Gemeinde Muckendorf-Wipfing von Bürgermeister Hermann Grüssinger eine Reaktion auf die schwerwiegenden Vorwürfe von Ing. Christian Binder erhalten haben.“ Grüssinger habe kurz per Mail geantwortet mit „Viel Lärm um nichts“. Dies kritisieren Nagl und Hacaturoglu: „Ist es in den Augen von Bürgermeister Grüssinger ,NICHTS', wenn ihm vorgeworfen wird, ,Gegengeschäfte der anderen Natur' angeboten zu haben? Oder ist es ,NICHTS', wenn er veranlasst hat, privates Aushubmaterial von seinen Bauprojekten auf öffentlichem Gemeindegrund (Sportplatz) zu entsorgen?“ Die Gemeinderäte der FPÖ und der Liste Nagl sind der Meinung, dass Hermann Grüssinger nicht mehr im Stande ist, das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Muckendorf-Wipfing seriös und mit vollem Engagement auszuführen. Auch auf Grund der Tatsache, dass Hermann Grüssinger in seiner Funktion als Bürgermeister veranlasst hat, Aushubmaterial von privaten Bauprojekten illegal auf öffentlichem Gemeindegrund zu entsorgen und der damit verbundenen verwaltungsstrafrechtlichen Delikte und strafrechtlichen Delikte wie Missbrauch der Amtsgewalt sowie Untreue, sprechen sie Bürgermeister Hermann Grüssinger das Misstrauen aus.

„Unwahrheiten zu Lasten des Bürgermeisters, der Gemeinde und des USC wurden verbreitet“

Dazu meldete sich auch der Sportverein zu Wort: „Im Jahr 2016 hat der USC das neben dem Sportplatz liegende Grundstück von privaten Besitzern gepachtet, um darauf einen Trainingsplatz zu errichten. Die sportlichen Erfolge und die sehr umfangreiche Jugendarbeit lassen einen Betrieb langfristig mit nur einem Spielfeld nicht zu.“ Der Sportverein hat damals unter Obmann Thomas Rousavy um baubehördliche Bewilligung angesucht, um die nötigen Vorarbeiten durchzuführen. „Die unebene Fläche wurde dann in den Folgejahren durch ein befugtes Unternehmen angeschüttet und eingeebnet. Die letzten Arbeiten wurden nun in den letzten Wochen durchgeführt, um auch den Anschluss an die mittlerweile fertiggestellte Tribüne und den Vorplatz zum Jugendraum herzustellen, erklärt der Vorstand des USC Muckendorf-Zeiselmauer und ergänzt: „Die nötigen behördlichen Bewilligungen sowie die entsprechenden Bodengutachten sind vorhanden. Traurig, wenn durch solche Aktionen das Engagement derer, die hunderte Stunden freiwillig in der Jugendarbeit verbringen, nicht geachtet, sondern in Frage gestellt wird.“

Für Hermann Grüssinger ist es ein großes Anliegen klarzustellen, dass er seine Entscheidung zum Rücktritt nicht leichtfertig getroffen hat: In seiner Verantwortung den Wählerinnen und Wählern gegenüber wird Grüssinger zumindest die laufende Periode im Gemeinderat verbleiben.

In letzter Zeit haben sich jedoch sehr viele „negative politische Ströme“ entwickelt, auf welche Hermann Grüssinger teilweise keinen Einfluss nehmen konnte: „Es wurde für mich immer schwieriger, meine Vorstellungen umzusetzen.“ Als Bürgermeister verlange es einem sehr viel ab, wenn man zusätzlich von seinen politischen Mitstreiterinnen und Mitstreitern angegriffen, anstatt von allen Gemeinderäten, wie nach der Gemeindeordnung vorgesehen, bei der Arbeit unterstützt werde.

Letztendlich möchte er sich bei allen bedanken, die hinter ihm gestanden sind, wie etwa die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung sowie im Bauhof, aber auch die SPÖ-Fraktion: „Wir waren zwar nicht immer einer Meinung, haben dann aber doch immer das Gemeinsame für Muckendorf-Wipfing gefunden, da das Gemeindewohl an vorderster Stelle stand und nicht persönliche Attacken.“ SPÖ-Gemeinderätin Brigitte Adler wünscht ihm alles Gute und vor allem Gesundheit. Sie versteht den Rücktritt und ist nicht überrascht: „Wenn es zu viele Nerven kostet, sollte man in unserem Alter – wir sind gleicher Jahrgang – politisch kürzer treten.“

„Schlussendlich habe ich mich nun doch für meinen Rücktritt als Bürgermeister entschieden, um mir nach Jahrzehnten des politischen Engagements nun eine Auszeit und mehr Freizeit zu gönnen. Ich werde die Amtsgeschäfte geordnet und in Ruhe einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin übergeben“, erklärt Grüssinger abschließend und ergänzt: „Ich lege das Bürgermeisteramt erhobenen Hauptes zurück und habe in meiner Amtszeit immer mein Bestes gegeben.“

