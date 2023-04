Altes Bleck in seiner schönsten Form

Was vor 35 Jahren als Teilemarkt mit rund 40 Ausstellern begann, ist heute zur größten Oldtimer Veranstaltung Österreichs gewachsen. Dementsprechend hat die Internationale Oldtimer Messe Tulln auch im halbrunden Jubiläumsjahr am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Mai, Einiges zu bieten. In sieben Hallen erwarten die Besucher 750 Aussteller aus 16 Nationen, 100 Clubs, 10 Museen und eine ganze Fülle an Sonderausstellungen (siehe Infobox). Auf einer großen Bühne werden informative Vorträge, Diskussionen und Show Acts geboten.

Eine Sonderausstellung ist dem Jubiläum "100 Jahre Puch LM" gewidmet. Foto: Oldtimer Messe Tulln, Egon Fischer

Es gibt ihn von Anbeginn an und natürlich darf er auch diesmal nicht fehlen: In weiteren drei Hallen und am Freigelände wird der traditionelle große Teilemarkt abgehalten, hier findet man alles ums Hobby Oldtimer. Für Besucher, die mit dem Oldtimer (bis Baujahr 1993) anreisen, steht (solange der Platz reicht) ein spezieller Oldtimerparkplatz auf der Messe Tulln zur Verfügung.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.