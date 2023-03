Niederösterreich-Card startet in Tulln in die 18. Saison

Rund 150.000 Niederösterreich-Card-Besitzer (+ 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) unternahmen in der letzten Saison über eine Million Ausflüge. In der Beliebtheit stand die Region Donau an erster Stelle, gefolgt von Mostviertel und Waldviertel. Die Kategorie Bergbahnen wurde am häufigsten genutzt.

„Die Niederösterreich-Card ist einer der stärksten Motoren für den Tourismus in NÖ“, sagte Michael Duscher, Geschäftsführer Niederösterreich Werbung, „sie unterstützt uns auf dem Ziel in der aktuellen Tourismusstrategie: Vom Ausflug zum Kurzurlaub, vom Kurzurlaub zum Haupturlaub.“

So viele Ausflugsziele wie noch nie

Tier- und Naturparks, Museen, Abenteuerparks bis hin zu Bergbahnen, Naturerfahrung und Wellness – das Angebot der Niederösterreich-Card ist bunt, auch jenes der 16 neuen Partner (siehe unten): Von Stadtspaziergängen über Schlösser, Museen, Waldseilgärten und Schaugärten bis zu Erlebnisparks. „Bei exakt 348 Ausflugszielen in Niederösterreich, Wien und der Steiermark fungiert die Niederösterreich-Card heuer als door-opener, so riesig war die Auswahl nie zuvor“, erklärte Klemens Wögerer, Geschäftsführer Niederösterreich-Card. Und ergänzt: „Theoretisch könnte man sich rund 3.500 Euro sparen, wenn man alle Ausflugsziele in einer Saison schafft.“

Moderate Preiserhöhung und zusätzlicher Benefit

Die Niederösterreich-Card kostet heuer 65 Euro für Erwachsene (Verlängerung 60 Euro) und 34 Euro für Jugendliche bis 16 Jahre (Verlängerung 31 Euro). Dies entspricht einer Preiserhöhung um 3,2 Prozent. (Kinder bis sechs Jahre sind gratis.)

Die Bonuspunkte-Aktion mit der Niederösterreichischen Wirtshauskultur wird weitergeführt: Bei jeder Konsumation mit der Niederösterreich-Card werden Punkte gesammelt, für die später ein Wirtshauskultur-Gutschein ausgestellt wird.

Zum Ort der Pressekonferenz gibt es übrigens noch eine weitere Assoziation: „Die Online-Nutzung der Niederösterreich-Card wird immer stärker, und genau in diese Richtung führt unsere Digitalisierungsoffensive. Die Card wird digital individueller und der Austausch mit und unter den Nutzern wird intensiviert“, kündigte Wögerer an.

Die 16 neuen Ausflugsziele

Waldviertel

Textilmuseum Groß-Siegharts

Renaissanceschloss Rosenburg

Weinviertel

Stadtmuseum Hollabrunn

Steinzeit- und Keltenkeller Platt

Donau

Oberleitner Gartenkultur - Garten der Vielfalt

Schloss Marchegg

Haus der Digitalisierung in Tulln

Wienerwald

Welterbeführung Baden

eitle Kinderkram (Flipper und Lego) in Neulengbach

Wiener Alpen

PIZ 1000 – Pittener Regionsmuseum

Archäologisches Freilichtmuseum im Keltendorf Schwarzenbach

Waldseilgarten Hirschenkogel

Wien

Josephinum – Medizinhistorisches Museum Wien

MUMOK – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig

Schloss Schönbrunn Virtual Reality

Steiermark

Waldseilgarten am Erlaufsee

weitere Informationen auf www.niederoesterreich-card.at

