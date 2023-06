Pfarrfest in St. Stephan/Tulln

Nach drei Jahren coronabedingter Pause fand im Pfarrhof der Pfarrgemeinde St. Stephan/Tulln das traditionelle Pfarrfest statt. An zwei Tagen konnte man bei strahlend schönem Wetter das Ambiente des Pfarrhofs und die Kulinarik genießen. Klassiker wie Grillhendl, Koteletts und Würstel wurden geboten, aber auch Vegetarier kamen mit Gemüselaibchen und Krautsalat nicht zu kurz. Die Speisen wurden von möglichst lokalen Lieferanten wie Schmölz, Donabaum, Groiss und Kolkmann bezogen.



Eine Kuchenbar mit selbstgebackenen Mehlspeisen und eine breite Palette an Weinen rundeten das Angebot fürs leibliche Wohl ab. Für die jungen Gäste gab es eine Hüpfburg und ein buntes Kinderprogramm mit Schminken am Sonntagnachmittag.

Karl Hemmelmayer (4. v. l.) mit Ensemble Foto: Johannes Haslhofer

Für das akustische Wohlbefinden sorgten am Sonntag Mittag Musikschuldirektor Karl Hemmelmayer und drei weitere Musiker mit einem kleinen Blasmusikkonzert.



Trotz der großen Anzahl von Besuchern musste kein Gast ohne Sitzplatz auskommen, da es in diesem Jahr eine Rekordzahl an schattigen Bänken gab, die zum Verweilen einluden.

Vor 39 Jahren... der Beginn einer Erfolgsgeschichte

Seit 39 Jahren im Dienst der guten Sache: stehend: Karl Helfer, Wilhelm Cvijanovic sitzend: Johanna Helfer, Rita Degrassi, Silvia Cvijanovic, Heinrich Müller Foto: Johannes Haslhofer

Ein paar der vielen Mitarbeiter waren heuer zum ersten Mal dabei. Da das Pfarrfest einen bunten Querschnitt der Pfarrgemeinde darstellt, blieb es aber nicht nur bei der Jugend: Einige der anwesenden Mitarbeiter waren schon seit der ersten Stunde in den Achtziger Jahren dabei. Das erste Pfarrfest fand im Jahr 1984 statt, damals noch auf dem Kirchenplatz neben der Pfarrkirche St. Stephan. Das zeigt, welche lange Tradition diese Veranstaltung darstellt und wie eine Veranstaltung wie ein Pfarrfest die Generationen einer Pfarrgemeinde zusammenbringt.

Der Erlös des Pfarrfests kommt der sozialen Unterstützung hilfsbedürftiger Personen und dem Erhalt der Pfarrkirche St. Stephan zugute.