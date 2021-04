Von Dienstag, 27., bis Freitag, 30. April, verwandelt sich das PULS 24-TV-Studio täglich von 14 bis 17 Uhr zur internationalen Festival Bühne. „Auch in Pandemie-Zeiten darf man sich auf ein Festival der besonderen Art freuen. „4GameChangers“ bietet inspirierende Stunden mit „gamechanging“-Persönlichkeiten, internationalen Sprechern, Vertreter der neuen Generation und Live Acts.

Das 4-tägige TV- und Digital-Spektakel dient als Kick-Off eines Jahres voller „4Game-Changers“-Inhalte, spannenden Interviews, kontroversen Diskussionen und beeindruckenden Auftritten.

Einer der 57 Speaker bei „4GameChangers“ ist der Königstettner Markus Golla. Er ist Institutsleiter „Pflegewissenschaft“ an der IMC FH Krems, Studiengangsleiter „Gesundheits- und Krankenpflege“, Journalist und Verleger von einem der meistgelesenen Pflegefachmagazinen, Youtuber und Podcaster für den Gesundheitsbereich. Mit seiner Keynote „Pflegechanger – Gamechanger im Gesundheitsbereich“ tourte er 2019 quer durch Österreich. In seiner Freizeit reist er in Krisengebiete, um vor Ort zu unterstützen. Nachhaltig, regional und global verändern.

IMC FH Krems zählt gerade im Bereich „Gesundheits- und Krankenpflege“ zu den innovativsten Hochschulen Österreichs. Modernste Health Labs, VR Stations für den Pflegebereich und gemeinsame humanitäre Reisen auf andere Kontinente, bringen die Studierenden auf ein neues Level im Bereich „Nursing“. Ausbildung muss dem Tempo der Zeit folgen, Nachhaltigkeit und Innovationen fördern, regional und global verändern. Individualität fördern, Visionäre fordern und eine neue Basis schaffen.