52 Blasmusiker in St. Andrä-Wördern aktiv

Foto: NOEN

Ein besonderer Meilenstein der Blasmusik war der Beginn der Jugendarbeit vor rund 15 Jahren. Mit dieser Gründung ist wohl auch eine Fortführung der Blasmusik in den nächsten Jahrzehnten gesichert.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Musikschule und Musikverein wurde in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Instrument für die musikalische Bildung der Jugend.

Somit sind diese zwei Institutionen ein wichtiger Bestandteil der Bildung, des Freizeitangebots und Voraussetzung für das Bestehen kultureller musikalischer Brauchtümer.

Die Blasmusik hat mit ihrer Zusammenarbeit mit der Musikschule schon für die nächsten Jahrzehnte vorgesorgt. Foto: privat

Nach Corona-bedingter Pause freut sich die Blasmusik wieder auf einige Begleitungen. Auf der Wunschliste ganz oben steht derzeit für den gesamten Musik- und Gesangverein die Errichtung eines eigenen Musikheims.

Der Verein besteht derzeit aus knapp über 100 Musikern und auch die im gleichen Gebäude befindliche Musikschule wächst stetig. Daher sei es „in naher Zukunft unabwendbar ein eigenes ,Haus der Musik‘ zu errichten“.

Musikvereinsfest am Fronleichnamswochenende

Dieses Jahr findet das eigene Musikvereinsfest wieder zu Fronleichnam statt. Am Donnerstag, 16. Juni, gibt es Früh- und Dämmerschoppen, begleitet von der Blasmusik. Am Samstag, 18. Juni, herrscht ab 16 Uhr Festbetrieb, die „Hagenthaler DorftanzlMusi“ spielt ab 18.30 Uhr. Zu guter Letzt gibt es am Sonntag, 19. Juni, nochmals ein Früh- und Dämmerschoppen mit der Blasmusik.

