Absdorfer Musikanten: Jung, mit viel Elan

Der Musikverein Absdorf zählt zu den jüngsten Vereinen im Bezirk, welche sich der Musik verschrieben haben.

Nach einigen Vorgesprächen war es im Jänner 2015 dann so weit, dass der Musikverein Absdorf bei seiner ersten Generalversammlung im Gasthaus Salomon gegründet wurde. Es war eine Premiere, da es bis dahin in der Marktgemeinde Absdorf keinen Verein in diesem Metier gab. Daher musste erst die komplette Ausrüstung, wie Noten und Schlagwerk, angekauft werden, wobei der Vereinspräsident Franz Dam tatkräftig unterstützte.

Um eine qualitative Jugendarbeit bieten zu können, wurde auch gleich bei der Gründung eine Jugendgruppe, die Juniors, ins Leben gerufen.

Nach fleißiger Probenarbeit konnte die junge Kapelle schon im ersten Jahr ihres Bestehens ein Konzert veranstalten und an der Konzertmusikbewertung teilnehmen.

Ein großes Anliegen war es, den Wiedererkennungswert rasch zu steigern und für ein einheitliches Erscheinungsbild zu sorgen. Gleich zu Beginn wurde ein eigenes Logo kreiert. Nach eineinhalb Jahren wurden Musiker-Leiberl mit Stick angeschafft, im Jahr 2017 wurden alle Musikerinnen und Musiker sowie die Marketenderinnen mit einer neuen Tracht ausgestattet.

Neuer Vorstand seit März 2022

Bei der letzten Generalversammlung im März dieses Jahres wurde Thomas Stiedl zum neuen Obmann gewählt, ihm zur Seite steht Karl Schwanzer als Obmann-Stellvertreter.

Der neue Vorstand setzt sich aus jungen Musikerinnen und Musikern sowie auch aus bewährten Vorstandsmitgliedern zusammen. Kapellmeister ist Norbert Fischer, Schriftführerin Petra Stadler, Kassier David Knell und Jugendreferentin Sabine Dam.

Derzeit engagieren sich im Musikverein Absdorf – mit viel Spaß an der Musik – 33 Musikerinnen, Marketenderinnen, Musiker und Juniors.

Trotz Corona konnte der Musikverein Absdorf im November letzten Jahres sein sechstes Konzert spielen. Bei diesem Anlass wurde auch acht jungen Musikerinnen und Musikern das Jungmusikerleistungsabzeichen verliehen.

Bei der letzten Sitzung des Vorstandes wurden die Pläne für das kommende Jahr vorgestellt und fixiert: „Wir wünschen uns, dass wir wieder fleißig proben können und unser Können bei den Auftritten zeigen dürfen. Wir wollen die Gemeinschaft eines Vereines wieder pflegen und viel Spaß am gemeinsamen Musizieren haben“, sagt der Obmann.

