Geschichte der Musik: Über 2.800 Zwentendorfer Auftritte

Foto: NOEN

Eine Gruppe, die Anfang der 50er Jahre im Pfarrheim Theater spielte, hatte die Idee, ein Musikinstrument zu erlernen. Damit war zugleich der Musikverein Zwentendorf geboren. Nach einer kurzen Lernzeit wurde bereits bei der Auferstehungsprozession 1954 erstmalig in der Öffentlichkeit gespielt.

Zur konstituierenden Generalversammlung im Jahr 1955 waren bereits 20 Musiker erschienen. Die Mitgliederzahl bewegte sich danach im Laufe der Zeit im Bereich von 30 bis 45 Personen. Der Beitritt zum niederösterreichischen Blasmusikverband erfolgte 1957.

Die Nachwuchsausbildung wurde zu Beginn von aktiven Musikern durchgeführt. Ab Anfang der 80er Jahre wurde diese Aufgabe vom Verein Musikschule übernommen. Ab 1994 erfolgte die Ausbildung wieder durch den Musikverein, diesmal jedoch von ausgebildeten Musiklehrern und mit finanzieller Beteiligung der Marktgemeinde Zwentendorf. Seit 2009 wird der Nachwuchs überwiegend in der gemeindeeigenen „M&DF“ ausgebildet.

Ebenso bewegend wie die Nachwuchsausbildung ist die Geschichte des Probenlokals. Vom Gasthaus übersiedelte man ins Pfarrheim, später in die Volksschule, für kurze Zeit in die Hauptschule und wieder zurück in die Volksschule. Das erste eigene, sehr kleine Probelokal wurde 1977 im Donauhof bezogen.

1985 erfolgte die Übersiedlung in ein Musikheim, erstmalig mit Nebenräumen, welches bis 2020 die Heimat des Vereines war. Auf diesem Platz wird derzeit ein neuer Gebäudekomplex inklusive neuem Musikheim gebaut, weshalb die Probentätigkeit aktuell wieder in der Volksschule abgehalten wird.

In der Vereinsgeschichte gab es viele denkwürdige musikalische Ereignisse. Besonders publikumswirksam und erfolgreich waren die Open Air Konzerte am Rathausplatz. Neben den vielen musikalischen Aktivitäten innerhalb der Gemeinde ist die Teilnahme an Marsch- und Konzertmusikbewertungen des NÖBV ein fixer Bestandteil im Jahreskreis. Große Freude bereitete außerdem der ausgezeichnete Erfolg bei der letzten Marschmusikbewertung in der höchsten Leistungsstufe.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden