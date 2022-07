Großweikersdorfer Musiker mit Vorfreude aufs Jubiläumsjahr

Es gibt diesen Sommer noch zweimal die Möglichkeit, die Blasmusik live „on tour“ zu erleben: Am Samstag, 30. Juli, von 18 bis 21 Uhr beim Dämmerschoppen in Ernstbrunn und am 13. und 14. August beim Musifestl in Großweikersdorf.

Foto: Blasmusik Großweikersdorf-Ruppersthal