Heiligeneich: Blasmusik seit 1966

Werbung

Die Blasmusik Heiligeneich wurde am 27. Februar 1966 im Gasthaus Böhm in Heiligeneich gegründet. Acht Monate später gab es eine einheitliche Uniform für die Musiker. Insgesamt viermal veranstaltete die Kapelle das Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung in ihrer Heimatgemeinde.

Dabei blieb das 50-jährige Jubiläumsfest im Schlosspark Atzenbrugg bei vielen über die Gemeindegrenze hinaus in besonderer Erinnerung. Zum 45-jährigen Jubiläum wurde die Blasmusik dank diverser Spenden mit einer neuen Tracht eingekleidet.

Blasmusik findet ein neues Zuhause

Über lange Zeit verfügte die Blasmusik über kein eigenes Probenlokal. Die Situation, dass die Schlaginstrumente und Notenständer gelagert werden müssen, das Notenarchiv teils privat, teils im Ärztezentrum Heiligeneich untergebracht war, war jedoch mühsam. So wurde der Wunsch nach einem eigenen Musikheim erfüllt. Schließlich fand die Blasmusik einen geeigneten Raum im Untergeschoss des Kindergartens.

Durch Eigenleistung der Musiker mit Verwandten und Helfern aus der Bevölkerung konnte es im Mai 1998 feierlich eröffnet werden. Mit dem Jugendorchester wuchs die Kapelle, und das Musikerheim musste 2014 ausgebaut werden.

Seit der Gründung erlebten drei Generationen eine musikalische Laufbahn, wobei der Jugendanteil erfreulicherweise stark ist. 1975 komponierte der damalige Kapellmeister Peter Haferl das bis heute beliebte Neujahrslied. Die ersten Zeilen, beginnend mit „Es wünscht die ganze Blaskapell´n…“, sind für die Bevölkerung vertraute Töne, die zum Mitsingen anregen.

In pandemiefreien Zeiten gab es rund 35 Ausrückungen pro Jahr. Das entspricht etwa 100 Stunden und noch mal so vielen Stunden in der Probe.

Wichtigste Veranstaltungen im Jahr

Zu den wichtigsten Tätigkeiten zählen die musikalischen Umrahmungen aller kirchlichen Veranstaltungen wie der Palmweihe, Auferstehungsfeier, Kräuterweihe, Erntedankfest, Allerheiligenprozession, Weintaufe, Christmette und dem Altjahressegen.

Jährliche musikalische Fixpunkte sind auch das Früh- und Dämmerschoppen auf diversen Veranstaltungen in der Marktgemeinde und bei Adventveranstaltungen. Musikalische Höhepunkte sind dabei oft das Frühjahrskonzert, die Teilnahme an Konzert- und Marschmusikbewertungen und das traditionelle Neujahrsblasen.

Zuletzt zählte der Verein 62 aktive Musiker, davon sieben Marketenderinnen.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.