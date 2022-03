Musikvereins-Jubiläum mit neuem Heim in Kirchberg/Wa.

Derzeit umfasst der Verein 66 Mitglieder (Stammkapelle und Juniors) – 34 Musikerinnen und 32 Musiker. Der MV Kirchberg ist ein junger Verein: 57 Musiker sind unter 30 Jahre alt, also 95 Prozent.

Der Vorstand setzt sich zusammen aus Kapellmeister Christian Steiner, Obmann Andreas Spannagl und Stellvertreterin Daniela Walzer, Kassierin Viktoria Eder, Schriftführerin Lena Leitner, Betreuer der Rockin‘ Juniors Julius Wartmann und Viktoria Lehner, Jugendreferentin Hanna Spannagl, Medienreferentin Christina Bauer und Stabführer Daniel Lehner.

Seit 2009 ist der Musikverein Mitglied des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes , nahm 2011 erstmals an einer Marschmusikbewertung in der Stufe B teil, 2012 an der ersten Konzertwertung in der Stufe A.

Im Durchschnitt werden in einem „normalen Jahr“ 22 Ausrückungen absolviert (Neujahrskonzert, Ballnacht am Wagram, kirchliche Feste, Themenkonzert, Jugendkonzert der Rockin‘ Juniors).