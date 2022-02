MV Würmla: Musik und Erfolge seit 1975

Foto: NOEN

Der Musikverein Würmla wurde im Juli 1975 unter Obmann Alfred Ramssl gegründet. Seine Stellvertreter waren Leopold Nagl und Anton Ott. Die musikalischen Tätigkeiten leitete damals Kapellmeister Johann Dannereder. Ihre Schwerpunkte lagen bei kirchlichen und Tanzveranstaltungen.

Der Stellenwert des Musikvereins in der Marktgemeinde Würmla war stets hoch. Die Teilnahme bei verschiedenen Marsch- und Konzertmusikbewerben, sowie die Teilnahme an Bezirks- und Landesveranstaltungen sind seit dem Jahr 1984 ein Fixpunkt im Terminkalender der Musiker. Zahlreiche Ausflüge, auch ins Ausland, runden ihr Jahr ab.

Immer wieder veranstaltet der Musikverein selbst auch Musikfeste, wie Garten- und Weihnachtskonzerte. Zum Jahresabschluss gibt es schließlich das traditionelle Neujahrsblasen, bei dem die Musiker von Haus zu Haus ziehen und musikalische Glückwünsche überbringen.

Im Jahr 2010 wurde die erste Rasenshow im Rahmen des Bezirksmusikfestes mit Marschmusikbewertung der BAG Tulln-Korneuburg in Würmla ausgetragen.

Highlights in der Geschichte des Musikvereins Würmla sind diverse Ausflüge etwa nach Laa an der Thaya, Eichberg, Draßmarkt oder Aschbach und auch zwei Filmmusikkonzerte sowie eine eigene CD-Produktion. Bemerkenswert ist auch, dass Kapellmeister Gernot Haidegger seit dem Jahr 2018 nebenbei Kapellmeister der Militärmusik Oberösterreich ist.

Der Musikverein Würmla gehört zum Musikschulverband NÖ Mitte. Seit dem Jahr 2016 gibt es auch eine eigene Bläserklasse mit Kooperation zwischen Volksschule, Musikschule und Musikverein.

Die jährliche Teilnahme bei Marsch- und Konzertmusikbewerben bringt dem Musikverein Würmla seit 2010 durchgehend ausgezeichnete Erfolge ein. 2013 nahm der Verein auch an der Bundesmusikparade in Berlin, Leipzig und Cottbus teil. 2018 wurde der MV Würmla zur Teilnahme am Bürgerschützenfest in Neuss (bei Düsseldorf) mit Live Übertragung in das Fernsehen eingeladen.

