Sieghartskirchen: Von 18 Kindern zu 80 aktiven Vereins-Mitgliedern

Gründungsjahr: 1978

Gründungsobmann Rudolf Berger und Kapellmeister Ludwig Hanel

Vorstand: Obfrau Andrea Pichler, Stellvertreter: Johann Scheibelreiter und Andreas Thomaso; Kapellmeisterin: Michaela Gasser, Stellvertreter: Johanna Hiesinger und Chiara Pichler (Jugendkapelle), Gerhard Gruber, Maximilian Weninger; Stabführerin: Diana Simon, Stellvertreter: Karl Haidinger und Maximilian Weninger; Ehrenkapellmeister: Bernhard Hilbinger, Ehrenobmann: Karl Haidinger sen. und Herbert Nast

Mitglieder: Stammkapelle 85, Jugendkapelle: 30

Ausrückungen pro Jahr: ca. 30, Gestaltung diverser kirchlicher Feste und weltlicher Feiern sowie Musikerkirtag im August, Frühjahrskonzert bzw. Sommerkonzert, Neujahrsblasen, regelmäßige Teilnahme an Konzertmusik- und Marschmusikbewertungen, Landeskonzertwertungen: 2012 2. Platz in der Stufe C, 2018 1. Platz für die Stammkapelle in der Stufe C sowie 1. Platz für die Jugendkapelle in Stufe A