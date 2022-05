Tulln: Stadtkapelle & JBO wichtige Bestandteile der Stadt

Werbung

Foto: NOEN

Die Stadtkapelle Tulln ist gemeinsam mit ihrem Jugendblasorchester (JBO) ein wichtiger kultureller und gesellschaftlicher Bestandteil der Stadt Tulln. Flaniert man am Samstag durch die Tullner Innenstadt, kann es schon passieren, dass die „Musi spielt“.

Die Musikerinnen und Musiker verstehen sich nicht nur als musikalischer Nahversorger der Stadt Tulln und Umgebung, sondern sind auch ein wichtiger kultureller Bestandteil Niederösterreichs.

Die Stadtkapelle gibt es schon seit über 60 Jahren und das Orchester erfindet sich gerne immer wieder neu. Ein wichtiges Anliegen der Stadtkapelle Tulln ist es, die Tradition der Blasmusik in Niederösterreich hochzuhalten. Darüber hinaus wagt sie sich aber auch mit verschiedensten Projekten gerne in neues blasmusikalisches Terrain vor.

Die musikalischen Höhe- und Fixpunkte sind die traditionellen Herbst- und Frühjahrskonzerte, aber auch das jährliche Gastspiel auf der Donaubühne Tulln ist immer wieder ein Highlight im Tullner Veranstaltungskalender.

Auch dieses Jahr wird es am Samstag, 25. Juni, im Rahmen von 100 Jahre NÖ ein Jubiläumskonzert der besonderen Art auf der Donaubühne geben. Unter dem Motto „Made in Austria“ erklingen Hits niederösterreichischer Künstler: von Joe Zawinul, über Albert Kreuzer bis zu Voodoo Jürgens – und das alles im Sound der Stadtkapelle Tulln.

Ein wichtiges Vereinsziel ist es natürlich, Kindern und Jugendlichen Spaß und Freude an der Musik in der Gemeinschaft zu vermitteln. Besonders stolz ist der Verein auf sein Jugendblasorchester. Musizieren verbindet die Generationen - die jüngsten Musikerinnen und Musiker sind 12 Jahre alt. Aber es gibt auch zwei Gründungsmitglieder, die noch fleißig bei der Stadtkapelle musizieren.

Die Stadtkapelle Tulln bestreitet insgesamt ca. 70 Proben und Ausrückungen pro Jahr. In Zeiten der Pandemie hat man versucht, mit kreativen Videoprojekten die Fans zu erfreuen und die Zusammengehörigkeit im Verein zu stärken.

Feiern können sie natürlich auch!

Im Jahr 2019 feierte die Stadtkapelle Tulln ihren 60. Geburtstag. Highlight in diesem Jahr war das Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung im Rahmen der 1. Tullner Wiesn. Die Planung sieht dieses Fest alle zwei Jahre vor.

Nach einigen Verschiebungen folgt nun endlich die Neuauflage und die 2. Tullner Wiesn geht am 27. und 28. Mai in der Donauhalle am Messegelände Tulln über die Bühne. Auch hier wird von Blasmusik bis zur Wiesnparty alles geboten. Mehr Infos unter www.tullnerwiesn.at .

