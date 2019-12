Am 17. und 18. Jänner 2012 wird im Atrium das bereits 8. Tullner Zukunftsforum abgehalten werden. Die NÖN präsentiert schon jetzt alle Referenten, diesmal Trendforscher Franz Kühmayer.

Als Experte für die „Zukunft der Arbeit“ wird er in Tulln zum Thema „Es war einmal der Mensch. Nachrichten aus dem Maschinenraum der Arbeitswelt“ sprechen. Kühmayer blickt studierte Physik und Informatik, absolvierte eine Vielzahl an Weiterbildungen und blickt auf eine internationale Karriere als Führungskraft zurück. Unter anderem war er für Unternehmen wie Compaq, Data General oder Microsoft tätig.

Heute arbeitet er als Trendforscher am Zukunftsinstitut, dem führenden Thinktank der Zukunftsforschung mit Sitz in Frankfurt, und ist geschäftsführender Gesellschafter des Consulting-Unternehmens KSPM. Er gehört zu Europas einflussreichsten Vordenkern einer neuen Arbeitswelt und ist gefragter Experte für die Themen „Zukunft der Arbeit“ und Leadership.

Privat lebt Kühmayer in Wien. In seiner Freizeit liebt er das Abenteuer und verbringt mehrere Wochen pro Jahr mit Reisen in die unwirtlichsten und für ihn spannendsten Ziele der Erde. Seine Motorsport-Begeisterung lebt er als Sicherheits-Chef des härtesten Motorrad-Rennens der Welt, des Erzbergrodeos, aus.