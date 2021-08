Von 20. August bis 11. September begegnet man jeweils Freitagnachmittag und Samstagvormittag in der Tullner Innenstadt Straßenkünstlern und Musikern.

Gemeinsam mit den ansässigen Betrieben am Hauptplatz und in den angrenzenden Nebenstraßen sorgt die Stadtgemeinde Tulln für stimmungsvolles Ambiente in der Gartenstadt. Neben den liebevoll gestalteten Geschäftsauslagen und den gemütlichen Schanigärten der zahlreichen Gastronomiebetriebe soll an diesen Tagen auch Unterhaltung geboten werden.

Wie schon im Vorjahr zeigen unter anderem Ensembles der Musikschule Tulln ihr Können bei Straßenmusik-Konzerten.

„Es ist mir – besonders in dieser herausfordernden Zeit der Corona-Pandemie – ein großes Anliegen, die ansässigen Wirtschaftsbetriebe bestmöglich zu unterstützen. Durch unsere Maßnahmen möchten wir dazu beitragen, die Innenstadt noch mehr zu beleben“, erklärt Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka das Motiv dieser Aktion.