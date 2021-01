Schiele Museum widmet sich prägendem Umfeld des Malers .

Das Egon Schiele Museum in Tulln widmet sich ab 27. März dem prägenden Umfeld des Malers. Unter dem Motto "Familie, Freunde, Wegbegleiter" werden in sechs Etappen mit audiovisuellen Medien unter anderem die "Eltern, Schwestern und Frauen Egon Schieles" vorgestellt, kündigte das Haus am Dienstag an.