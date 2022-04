Ab Mitte 2023 Primärversorgungszentrum im Tullnerfeld entsteht

I m Tullnerfeld entsteht ein weiteres Primärversorgungszentrum (PVZ) in Niederösterreich. Gebaut wird die Einrichtung Angaben vom Donnerstag zufolge in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Tullnerfeld in Michelhausen (Bezirk Tulln). Ab Mitte 2023 werden dort drei Ärzte aus der Region ihre jeweiligen Ordinationen zusammenführen.