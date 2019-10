Wird, was lange währt, wirklich endlich gut? Nach Anrainer-Gesprächen und einem Info-Abend konnte die Grenzfestlegung rund um das ehemalige Frank Haus abgeschlossen werden. „Wir haben einen gültigen Abbruch-Bescheid, noch im Oktober soll mit den Arbeiten begonnen werden“, berichtet Vorstand Heinz Fletzberger von der SÜBA AG (einem Unternehmen im Eigentum der Klemens Hallmann Holding).

Fest steht auch, dass anstelle des ehemaligen Traditions-Modehauses ein Wohngebäude (in dem auch betreutes Wohnen angeboten wird) mit Geschäftsflächen im Erdgeschoß entstehen soll. Fletzberger ergänzte: „Der Neubau wird realistisch im Herbst 2021 fertig sein.“

Erleichtert darüber, dass Bewegung in diese Sache kommt (das Haus steht seit 2004 leer) zeigen sich auch Stadtvertreter. „Was uns von vielen Städten unterscheidet, ist eine belebte Innenstadt. Mir ist wichtig, dass wir das, was unsere Stärke ist, auch in Zukunft stärken. Ich freue mich daher sehr, dass unsere steten und intensiven Anstrengungen, das Frankhaus-Thema zu lösen, nun sichtbar werden“, betont Bürgermeister Peter Eisenschenk.