Riesen-Erfolg für das ASVÖ-NÖ Sommercamp in Königsbrunn

Zum Riesen-Erfolg wurden das ASVÖ-NÖ Sommercamp und das anschließende Ferienspiel in Königsbrunn: 40 Kids genossen die Abenteuer-Atmosphäre beim Grillen des Steckerlbrotes am Lagerfeuer, nahmen begeistert an der ASVÖ-NÖ Rätselrallye teil und testeten verschiedene Sportarten wie Wasserball, Turnen oder Motorikübungen. „Es gab viele positive Rückmeldungen von Kindern und Eltern“, erzählt Campleiterin Christine Artner glücklich. Highlights waren das Schwimmen und Rutschen im Freibad sowie der Besuch des ASVÖ-NÖ Maskottchens Filu. Zum Abschluss des Camps wurden auch noch schmackhafte Frucht-Cocktails gemixt.