Tullner Pfadfinder starteten ins Jubiläumsjahr

Sieben Stationen zum Mitmachen verwandelten den Hauptplatz am Samstagnachmittag in einen Abenteuerspielplatz. "Jede Station steht für ein wichtiges Ereignis oder ein Motto der Tullner Pfadfinder", erklärte Gruppenleiter Stefan Trinkl. So symbolisierte zum Beispiel ein Scheibtruhenrennen den Umzug ins Pfadfinderheim in der Au und der Gummistiefel-Weitwurf den Leitspruch "Es gibt kein schlechtes Wetter".

Diese Frühjahrsaktion gab Gelegenheit, die Pfadfindergruppe Tulln und ihre Aktivitäten kennenzulernen. Kinder ab sieben Jahren können jederzeit in die Gruppenstunden zum Schnuppern kommen. "Ein Einstieg bei den Pfadfindern ist aber auch als Jugendlicher möglich", betont Trinkl. Mehr Information findet man auf der Website www.pfadfinder-tulln.at.

2022 ist für die Pfadfindergruppe Tulln ein Jubiläumsjahr. Beim Au-Fest am 17. und 18. Juni wird das 110-jährige Bestehen groß gefeiert. Eine Festschrift zu diesem Anlass ist in Bearbeitung.

