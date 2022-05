Pandemie sorgt für mehr Müll im Bezirk Tulln

Werbung

Mit dem ersten Lockdown im Jahr 2020 fing es an: „Gefühlt“ füllten sich die Mülltonnen schneller als je zuvor, in mancher Wohnhausanlage gingen kurz vor den jeweiligen Abholterminen die Deckel bei Restmüll-, Glas-, Dosen- und Papiertonnen kaum noch zu.

Aber wie verhielt es sich mit den tatsächlichen Müllmengen? Die NÖN sprach mit Michael Wieshammer-Zivkovic, dem Geschäftsführer des Gemeindeverbands für Abfallbeseitigung in der Region Tulln (GVA Tulln).

NÖN: Wie hat die Corona-Pandemie die Müllmengen beeinflusst?

Michael Wieshammer-Zivkovic: Es gab 2020 sichtbare Anstiege bei Rest- und Sperrmüll, Altholz, Elektroaltgeräten und Alttextilien. Das könnte auf den „echten“ Lockdown 2020 zurückzuführen sein, wo die Menschen mehr zuhause waren und vermehrt „entrümpelt“ haben. Auch ein starker Anstieg beim Biomüll war zu sehen - vielleicht wurde durch den Lockdown ja mehr zu Hause gekocht. Auch bei den Dosen gab es nennenswerte Anstiege.

„Der Anstieg bei den Dosen im Jahr 2020 könnte pandemiebedingt sein.“

Gerade in Lockdown-Zeiten sah man des Öfteren überfüllte Müllinseln – wie haben Sie das erlebt? Ist das immer noch ein Problem?

Beim Altglas gab es einen Anstieg, der schon 2019 begann, der lässt sich also mit der Pandemie nicht erklären. Der Anstieg bei den Dosen im Jahr 2020 könnte pandemiebedingt sein. Wir, als GVA Tulln, versuchen solche Probleme immer schnellstmöglich im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger mit den zuständigen Systemen (wie ARA, Interseroh etc), die für die Entsorgung und Verwertung von Verpackungsabfällen verantwortlich sind, zu lösen. Auch das unbürokratische Beistellen zusätzlicher Sammelcontainer in den Sammelinseln gehört hier dazu.

Masken und Testkits sorgen für mehr Müll – welche Erfahrungen haben sie damit und wie sollte man diese richtig entsorgen? Gibt es Probleme bei der Entsorgung von leeren Desinfektionsflaschen?

Masken und Testkits aus Haushalten sollen über den Restmüll entsorgt werden. Die Behandlung des Restmülls in den beiden niederösterreichischen Verbrennungsanlagen (bei etwa 1.000 Grad Celsius) sorgen für eine sichere Zerstörung. So steht es auch im Informationsblatt der NÖ Umweltverbände ( www.noe.gv.at/noe/Abfall/Abfallentsorgung_Quarantaene_A4_2021.pdf ).

Das Mehr an Restmüll ab 2020 beinhaltet natürlich auch diese Abfälle. Bei den Desinfektionsflaschen läuft die Sammlung und Verwertung wie bei anderen Flaschen z.B. über den gelben Sack.

Wie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallbeseitigung die Corona-Pandemie erlebt? Welche Schutzmaßnahmen wurden hier getroffen?

Zur Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zur Aufrechterhaltung der kommunalen Abfallentsorgung für alle Bürgerinnen und Bürger im Verbandsgebiet war und ist es uns ganz besonders wichtig, sich an die jeweils geltenden Maßnahmen zu halten. Wir haben Trennwände zwischen den Schreibtischen aufgestellt, Desinfektionsmittel steht unseren Mitarbeitern zur Verfügung und eine strikte Einhaltung der verordneten Maßnahmen, wie z.B. Maskenpflicht ist uns besonders wichtig. Zusätzlich ist „Maske tragen“ bei uns auch dann möglich, wenn es gerade keine Pflicht dazu gibt.

„ Auch die getrennte Sammlung und in weiterer Folge Verwertung der verschiedensten Batterien, einschließlich der Lithium Batterien, muss erwähnt werden .“

Wie gut funktioniert die Mülltrennung in der Praxis?

Wir vom GVA Tulln sind der Meinung, dass die Mülltrennung in unserem Verbandsgebiet in der Praxis schon sehr gut funktioniert. Einerseits in der Haussammlung mit Restmüll, Gelbem Sack, Papiertonne und Biotonne. Andererseits auf den Altstoffsammelzentren und modernen Wertstoffzentren des GVA Tulln. Hier werden die verschiedensten Wertstoffe, wie z. B. Kartonagen, Folien, Elektroaltgeräte, Altholz etc. getrennt gesammelt und einer umweltgerechten und nachhaltigen Verwertung zugeführt. Auch die getrennte Sammlung und in weiterer Folge Verwertung der verschiedensten Batterien, einschließlich der Lithium Batterien, muss hier erwähnt werden. Aber auch Sperrmüll und Problemstoffe - das sind die gefährlichen Abfälle aus den Haushalten – können hier von den Bürgerinnen und Bürgern entsorgt werden.

Welche Wünsche haben Sie an Bürgerinnen und Bürger?

Wir haben keine Wünsche, im Gegenteil: Wir sehen den GVA als Serviceeinrichtung und wollen das Angebot der modernen und gemeindeübergreifenden Wertstoffzentren mit serviceorientierten Öffnungszeiten weiter ausbauen. Es ist uns ganz besonders wichtig, mit dem Ausbau dieser Wertstoffzentren aber auch mit der Bereitstellung notwendiger Infrastruktur und von Informationen für unsere Bürgerinnen und Bürger die Trennquote in unserem Verbandsgebiet weiter zu erhöhen. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet sicher auch die Arbeit unserer Abfallberaterinnen, zum Beispiel in Kindergärten und Schulen.

