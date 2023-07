Kristan kommt im September nach Zwentendorf

Mit „50 Shades Of Schmäh“ hätte Alex Kristan am 23. Juni die Kabarettsaison beim Sommer im Gastgarten vom Donauhof in Zwentendorf eröffnet. Als das Management den Auftritt kurzfristig absagte, weil der Kabarettist nach Halsschmerzen auch noch keine Stimme mehr hatte, war bereits alles fertig für den Auftritt vorbereitet. Kulturreferent Manfred Bichler dazu: „Ich möchte ein Lob an Christoph Motl und seine Mitarbeiter aussprechen, trotz Sturm wurde die Bühne und alles aufgebaut. Auch bei Regen hätten wir am Abend gespielt, wir hatten 1000 Regenpelerinen vorbereitet.“

610 Eintrittskarten wurden für das Kabarett von Alex Kristan gekauft und somit war der Gastgarten komplett ausverkauft. Perfekt funktionierte das Absagesystem seitens des Kulturreferates und der NÖN. Nur einige wenige Gäste konnten nicht erreicht werden, sie verbrachten den Abend im Donauhofrestaurant. Sofort wurde ein neuer Termin vereinbart: Montag, 4. September, um 20 Uhr, wird Alex Kristan im Gastgarten sein Programm spielen, die Eintrittskarten behalten dazu ihre Gültigkeit. Sollten Gäste den Wunsch haben, Karten zurückzugeben, ist dies beim Bürgerservice im Zwentendorfer Rathaus möglich. Doch dieses Service wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

Gery Seidl eröffnet Gartenkabarettsaison am 21. Juli

Somit wird Gery Seidl mit seinem Programm „Hochtief“ am Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr, die Gartensaison im Donauhof eröffnen.