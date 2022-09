Pater Clemens verlässt Absdorf

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Im Oktober 2017 übernahm Pater Clemens Kriz zusätzlich zu seinen Aufgaben als Aidsseelsorger der Erzdiözese Wien und Priester der Wallfahrtskirche Maria Grün in Wien die Pfarre Absdorf. Diese fünf Jahre prägte ein reges Pfarrleben. Auf Beschluss der Erzdiözese Wien endete seine Funktion nun mit 31. August.

„Pater Clemens ist ein Prediger mit klaren und verständlichen Worten, theologischem Tiefgang, Bezug zur Realität von Heute und – wenn passend – auch mit dem nötigen Humor. In Zeiten von Corona konnte er in zahlreichen Livestream-Gottesdiensten Menschen weit über die Grenzen von Absdorf hinaus ansprechen. Seine Erfahrungen von der Renovierung der Wallfahrtskirche Maria Grün brachte er in die große Kirchenrenovierung der Pfarrkirche Absdorf im letzten Jahr ein, wo ihm ein Kirchenraum mit besonderen liturgischen und spirituellen Akzenten ein besonderes Anliegen war“, blickt die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Brigitta Fischer mit ein bisschen Wehmut zurück.

Die Absdorferinnen und Absdorfer verabschiedeten sich bei einem Festgottesdienst, der musikalisch vom Chor Mauritius und dem Musikverein gestaltet wurde. In den Dankesworten von Pfarre, Gemeinde und Vereinen kamen immer wieder die Offenheit, die Nähe zu den Menschen und zur Welt sowie die Spiritualität zum Ausdruck, mit der Pater Clemens begeisterte.

Die Pfarre Absdorf wird nun in den Pfarrverband Wagram–Au eingegliedert. Dieser umfasst bereits die Pfarren Stetteldorf am Wagram (mit Eggendorf am Wagram, Inkersdorf, Starnwörth), Neuaigen (mit Trübensee, Mollersdorf), Königsbrunn am Wagram (mit Zaussenberg, Hippersdorf) und Bierbaum am Kleebühel (mit Utzenlaa, Frauendorf an der Au). Der neue Pfarrprovisor heißt Liviu Balascuti.

