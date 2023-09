Tullner Vize Schinnerl zieht Bilanz über 23 Jahre Stadtpolitik

NÖN: Was war das erste große, maßgebliche Projekt, an dem Sie maßgeblich beteiligt waren?

Schinnerl: Das war sicher die Vorbereitung und Umsetzung des neuen Hauptplatzes samt Tiefgarage. Ich kann mich noch gut erinnern, wie (Bürgermeister) Willi Stift und ich durch die Innenstadtgeschäfte gelaufen sind und geholfen haben, Teppiche auszulegen, damit die Leute keinen Dreck hineintragen. Natürlich waren wir da auch sehr viel Kritik ausgesetzt, vor allem die Großbaustellenphase war eine schwere Zeit. Aber damals habe ich das noch besser weggesteckt als heute.

Gibt es auch ein Lieblingsprojekt?

Schinnerl: Das ist immer schwierig. Aber ein Riesenprojekt war die komplette Instandsetzung der Infrastruktur in der Innenstadt samt aller Einbauten und Straßen. Das hat fast eineinhalb Gemeinderatsperioden lang gedauert. Vor allem mit der Langenlebarner Straße haben wir viel gelernt, bei laufender Kritik und Planänderungen noch in der Umsetzungsphase. Die Bahnhofstraße sind wir dann ganz anders angegangen: ob Kommunikation, Planung oder Umsetzung, da war alles top. Was ich zu allen genannten Projekten betonen möchte: Ja, ich war federführend dabei, aber es war immer eine Teamleistung und die immens wichtige Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen der Gemeinde funktioniert in Tulln sehr, sehr gut!

Bleiben wir noch beim Thema Kritik, die gibt es auch immer wieder an der Neugestaltung des Nibelungenplatzes…

Schinnerl: Mit dem Wegfall vieler Gratisparkplätze gab es schon auch viele, die sich beschwert haben. Und wenn es Beschwerden aus der Wirtschaft gibt, bin ich eben die Anlaufstelle Nummer 1, der Prellbock. Aber ich bin überzeugt, wenn der Platz fertig ist, wird er sehr schön und dann wird auch wieder Vieles leichter.

Apropos Wirtschaft: Bei den Rochaden im Gemeinderat, die Ihr Rücktritt auslöst, sieht man überdurchschnittlich viel NÖAAB…

Schinnerl: Da müssen Sie den Bürgermeister fragen… Andererseits habe ich jahrelang versucht, jemanden aus der Wirtschaft zu motivieren und aufzubauen. Leider ist mir das nicht gelungen. Vielleicht war es für die Unternehmerinnen und Unternehmer auch zu bequem: Wenn ich etwas Wirtschaftliches besprechen will, dann gehe ich zum Schinnerl…

Wie haben Sie sich selbst über die Jahre verändert?

Schinnerl: Ich bin und bleibe ein pingeliger Mensch: Wenn ich etwas mache, dann muss das genau sitzen und einfach passen. Das erwarte ich auch von anderen. Und natürlich kann ich heute noch explodieren, wenn etwas nicht passt. Aber die Häufigkeit ist zurückgegangen und ich habe mich schneller wieder im Griff. Vielleicht ist das schon die Altersmilde.

Was hat Sie letztendlich bewogen, nach 23 Jahren in der Stadtpolitik einen Schlussstrich zu ziehen?

Schinnerl: Wie gesagt: Ich war oft der Prellbock. Und wenn man das zu lange macht, lodert irgendwann das Feuer nicht mehr so stark. Außerdem war jetzt, mit 66 Jahren, der ideale Zeitpunkt, mein Leben neu und ein wenig entspannter zu gestalten. Meine Umfragewerte sind immer noch gut und man soll aufhören, wenn man gut unterwegs ist. Und das Wichtigste: Es gab keinen Streit, sondern eine geordnete Übergabe.

Werden Sie jetzt nur noch ausspannen?

Schinnerl: Vielleicht habe ich jetzt ein bisserl mehr Zeit fürs Motorradfahren und vielleicht gibt es jetzt erstmals auch einen Urlaub, der zwei Wochen dauert. Aber ich werde sicher nicht da hinein verfallen, nichts mehr zu tun. Mir macht die Arbeit ja Spaß, egal ob im Unternehmen oder als Innungsmeister oder in der TullnBau, wo ich weiterhin aktiv bleibe. Es schmerzt mich auch, dass der Begriff Arbeit immer häufiger negativ besetzt wird. Das ist gesellschaftlich ein Riesenschaden. Ja, man muss über Vieles reden und Manches attraktiver gestalten, aber Arbeit kann und soll auch etwas Schönes sein.

Sind Sie rückblickend zufrieden?

Schinnerl: Wir haben eine belebte Innenstadt, Standortvorteile dank Uni-Campus und Biotechnologie und viele starke Gewerbebetriebe. Unterm Strich nimmt die Stadt immerhin gut 7 Millionen Euro an Kommunalsteuern ein. Meine Angelegenheiten in Familie, Firma und Gemeinde sind geregelt… ja, ich bin zufrieden.