Jede Menge Floriani-Ehrungen im Abschnitt Atzenbrugg

Das Abschnittsfeuerwehrkommando Atzenbrugg hielt kürzlich seinen Abschnittsfeuerwehrtag im Gasthaus Schreiblehner in Atzelsdorf ab. Dazu durfte Abschnittsfeuerwehrkommandant Johann Kellner Vertreter der Feuerwehren und Ehrengäste begrüßen. Darunter waren etwa Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger, Bezirkshauptmann Andreas Riemer, Bürgermeister Bernhard Heinl und Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burkhart.

Kellners Stellvertreter Gerald Keiblinger erzählte von den Einsätzen und Tätigkeiten des letzten Jahres. So gab es 333 Einsätze, 416 Übungen, 1.980 Tätigkeiten und 210 Veranstaltungen. Das ergibt über 60.000 geleistete Stunden. Der Mitgliederstand liegt bei den 21 Feuerwehren bei 1.250 Personen. Danach überreichten Heinreichsberger und Riemer die Ehrenzeichen des Landes NÖ an 31 Feuerwehrleute. Anton Scharrer erhielt eine Medaille für 70 Jahre Dienst. Acht Feuerwehrmitglieder bekamen Verdienstzeichen in Bronze und Silber. Werner Schlachtner erhielt das Verdienstzeichen des ÖBFV 2. Stufe.

