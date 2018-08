Beim ADEG-Markt in Absdorf hatte es vor 2011 zwei Führungswechsel in kurzer Zeit gegeben. Dann übernahm Andreas Neuwirth die Filiale, die er modern adaptierte.

„Seit damals haben wir gut 50 Prozent mehr Umsatz“, berichtet der Marktprofi - und das kommt nicht von ungefähr. Schon von Kindesbeinen an lernte Neuwirth im kleinen Markt seiner Mutter in St. Veit/Gölsen die Abläufe kennen. Später absolvierte er eine Lehre in einem großen ADEG-Markt in Alland. Noch mit Unterstützung der Eltern eröffnete er 1994 in Rohrbach/Gölsen mit 19 Jahren als jüngster ADEG-Kaufmann Österreichs seinen ersten eigenen Markt. „1997 bekam ich dann von der Zentrale die Chance, einen großen Markt in Phyra zu übernehmen“, erinnert sich Neuwirth. 2009 gesellte sich eine Filiale in Furth dazu, zwei Jahre später Absdorf und zuletzt ein neuer Markt in Loosdorf.

Mittlerweile beschäftigt Neuwirth 60 Mitarbeiter

„Phyra wurde 2014 komplett neu geplant, auch Furth gestalteten wir komplett um, samt Café mit 50 Sitzplätzen“, schildert Neuwirth weitere Meilensteine. Mittlerweile beschäftigt er in seinen Märkten 60 Mitarbeiter. Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs (neben Erfahrung, Frische und Qualität) wären lokale Lieferanten. „Und damit meine ich einen Umkreis von zehn Kilometern, sonst können die Kunden mit den Namen nichts mehr anfangen“, erklärt Neuwirth. In Absdorf bezieht er beispielsweise Obst und Gemüse vom örtlichen Fruchthof Detter.

Abschließend betont der erfahrene Kaufmann: „Man muss den Überblick behalten, aber man darf nicht nur Chef spielen.“ Darum ist er in Phyra immer noch jede Woche 20 Stunden selbst im Dienst, um das Milchregal zu betreuen.