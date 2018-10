Den „Dramateuren“ gelang es, bei der Krimikömödie „Waffenstillstand“ in Zusammenarbeit mit dem Team der Pfarre Absdorf wieder perfekt Unterhaltung und Spannung mit Kulinarik zu kombinieren.

Pointenreichtum und Wortwitz am laufenden Band strapazierten die Lachmuskeln. Ein vier-gängiges Menü erfreute den Gaumen.

Gefragt war der kriminalistische Spürsinn der Zuschauer: Beim Firmenjubiläum der Wertfeld Mokka-Waffeln GmbH starb plötzlich der Firmenchef, gerade als er in seiner Ansprache eine persönliche Mitteilung machen wollte. Nach Einblicken in die familiären Verhältnisse und in die Erfolgsgeschichte der Firma war schnell klar, dass es sich um keinen natürlichen Tod handelte. Das Publikum schlüpfte in die Rolle der Ermittler, um Täter, Motiv und Tathergang herauszufinden.

Die Schluss-Szene klärte den Fall auf und beendete einen etwas anderen Theaterabend.