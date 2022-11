Region Wagram räumt beim NÖ Baupreis kräftig ab

Vollbild

„Wohnhaus in Absdorf“ Landesrat Martin Eichtinger, die Architekten Birgit Kornmüller und Gerald Zehetner (Bogenfeld Architektur ZT-GmbH), die Hauseigentümer Simon Brandstetter und Katharina Ludwig mit Alois und Landesbaudirektor Walter Steinacker. „Turnsaal und Musikverein in Kirchberg am Wagram“ Landesbaudirektor Walter Steinacker, Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, Amtsleiter Alfred Haubner, Vizebürgermeister Erwin Mantler, die Architekten Florian Haim und Laurenz Vogel (Laurenz Vogel Architekten) sowie Landesrat Martin Eichtinger. Der Verleihung der Auszeichnungen erfolgte im NÖ Landhaus: „Gemeindezentrum in Großweikersdorf“ Landesrat Martin Eichtinger, Architekt Christian Kircher (smartvoll Architekten ZT KG), Bürgermeister Alois Zetsch, geschäftsführender Gemeinderat Ferdinand Stadler, Landtagabgeordneter Christoph Kaufmann und Landesbaudirektor Walter Steinacker. Sensibel eingebettet in den gewachsenen Baubestand stellt das Wohnhaus in Absdorf ein nachahmenswertes Beispiel einer innerörtlichen Entwicklung dar. Der hohe Dachraum und das offene Raumkonzept der ineinanderfließenden Wohnbereiche lassen die Wirkung des Werkstoffs Holz beeindruckend zur Geltung kommen. Das neue, in Holzbauweise errichtete Gemeindezentrum Großweikersdorf setzt einen markanten Eingriff in das historische Ortsgefüge. Die reduzierte zeitgemäße Eleganz, das Innenraumerlebnis und ein nachhaltiges Energiesystem überzeugten. Der multifunktionale Zubau bei der neuen Mittel- und polytechnischen Schule in Kirchberg am Wagram gewährleistet auch Barrierefreiheit für den Altbestand. Der Turnsaal punktet mit natürlicher Belichtung, der Musiksaal mit seiner Kassettendecke. Ein Akustikvlies sorgt für ein optimales Hörerlebnis.

