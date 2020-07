Bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Großweikersdorf überreichte Direktor Johannes Bernsteiner von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Karl Habacht die Raiffeisenmünze in Bronze, Ferdinand Huber die Raiffeisen-Gründungsmünze in Silber und Obmann Josef Naderer das Ehrenzeichen in Silber.

Bei der Raiffeisenbank Wagram wurden ausgezeichnet: Bettina Brenner und Kathrin Riegler erhielten die Raiffeisen-Münze in Bronze für ihr zehnjähriges Dienstjubiläum. Dank- und Anerkennungsschreiben gingen an Susanne Seidl, Anton Mantler und Josef Danksagmüller für 25, 35 bzw. 40 Dienstjahre.