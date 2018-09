Am Dienstag erreichte wenige Minuten vor Mitternacht die Freiwillige Feuerwehr Absdorf der Notruf: Scheunenbrand in der Kremserstraße. Aus aktuell unbekannter Ursache war ein Microcar in Flammen aufgegangen.

Durch ihr rasches Eingreifen konnten die Florianis ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Alarmiert wurden alle Feuerwehren des Unterabschnittes Königsbrunn am Wagram. Neben Kräften des Roten Kreuzes und der Polizei waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr Absdorf mit mehr als 20 Mitgliedern ausgerückt.