Aus Jux ließen drei gelangweilte Lehrlinge auf der Fahrt von Korneuburg nach Absdorf drei Nothämmer aus dem Zug mitgehen.

Dann überkam das Trio das Verlangen nach einer „Tschick“, wie es vor Gericht eingestand, und es kam auf die aberwitzige Idee, mit den gestohlenen Nothämmern in den Spar-Markt einzudringen. Es schlug das Fenster eines Lagerraums ein und setzte an, einzusteigen, als es gestört wurde und die Lehrlinge Fersengeld gaben.

„Warum haben Sie die angebotene Diversion, 50 Stunden gemeinnützige Arbeit, der Staatsanwaltschaft nicht erfüllt, das hätte Ihnen eine Vorstrafe erspart?“, wollte Strafrichter Gerhard Wittmann von dem 15-jährigen Lehrling aus dem Raum Krems wissen.

„Ich wollte damals nicht aufstehen. Ich war in so einer Phase. Jetzt bin ich wieder gut drauf und mit der Lehrstelle ist alles okay. Es tut mir alles sehr leid und es wird sicher nicht mehr vorkommen“,erklärte der Teenager, und er zeigte Einsicht und Reue.

Für den bislang unbescholtenen Lehrling setzte es drei Monate auf Bewährung. Weiters ordnete der Richter Bewährungshilfe an.

Auch die Komplizen wurden zu bedingten Freiheitsstrafen (drei und sechs Monate), verurteilt.