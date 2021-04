An einer Riesensammlung alter Gegenstände, technischer Geräte, regionalem Kulturgut und Besonderheiten aller Art kann sich Herbert Lohner aus Absdorf täglich erfreuen.

„Ich sammle seit 70 Jahren, habe mit acht Jahren mit ein paar kleinen Münzen begonnen“, erzählt der Absdorfer.

„Ich bin mit Museen auf der ganzen Welt in Kontakt“ Sammler Herbert Lohner

Seine Hauptleidenschaft gilt allerdings Kupfer und Messing. Auch bei den vielen technischen Geräten, die im Alleingang restauriert werden, darf Kupfer oder Messing nicht fehlen.

Die Geschichte ist sein Hobby, darum las er auch mit Begeisterung das Tulln-Buch von Richard Hübl „Tulln-Geschichte der Stadtgemeinde“. „Ich hätte dazu noch einiges beitragen können“, weiß der Sammler, der früher auch lange Zeit in Tulln lebte.

In seinem Fundus finden sich schätzungsweise zweitausend Kalender. „Der älteste Buchkalender ist von 1742, der älteste Wandkalender von 1641“, erklärt er gegenüber der NÖN. Auch seltene geschnitzte Holzstabkalender sind darunter. Unter seinen schriftlichen Kostbarkeiten finden sich auch die Tullner Bezirksnachrichten von 1938, sowie das komplette Notgeld des Tullner Bezirkes, ein seltener Heimatkalender und alte Sparkassenbücher.

Besonders stolz ist er auf die alte Messerputzmaschine von 1880. Mit Messing-Aufsatz. Urbanitsch

Eine Rarität ist auch der Lotterieschein von der Muckendorfer Tombola von 1837 am Weinwartshof. „Diese Tombola wurde zugunsten der armen Leute organisiert“, weiß Herbert Lohner.

Ein uraltes Gerät zum Erkennen von Perlen und Edelsteinen ist ebenfalls in seinem Besitz: „Dieses seltene Stück war nicht einmal dem technischen Museum in Wien bekannt“, so der ehemalige Automechaniker, der mit vielen Museen auf der ganzen Welt in Kontakt ist.

Das Trichter-Grammophon „His Masters Voice“ ist vielen noch ein Begriff. Auch das steht in Lohners Garage, neben rund 100 alten Radios und vielen Vitrinen, voll mit glänzendem Kupfer- und Messing-Besonderheiten. Mit den unzähligen kleinen Messing-Unikaten werden liebevolle Collagen und Wandbilder kreiert. Diese schmücken Garagen und Keller.

Regionalität und den Bezug zum Heimatort drückt der Absdorfer auch in seinen Büchern aus. An die zwölf Bücher schrieb Herbert Lohner, „aber ich hab sie nie veröffentlicht, sie erschienen nur in einer geringen Auflage, für Familie Freunde und Bekannte.“

Herbert Lohner schrieb auch schon etliche Bücher, alle mit regionalem Bezug. Urbanitsch

Ein besonderer Teil seiner Sammlung ist dem Sport gewidmet, denn Herbert Lohner wurde 2017 als Sportler des Jahres ausgezeichnet. „Ich war 15 Jahre beim SC Tulln und ATSV Tulln sowohl als Spieler als auch als Trainer tätig.“

Dass er natürlich als gelernter Automechaniker eine Vorliebe für Autos hat, zeigt sein gelber voll funktionsfähiger Oldtimer, ein Opel Kadett A Coupe aus dem Jahr 1965.

Weitere Schmuckstücke in der Sammlung sind ein Kinematograph von 1919, sehr seltene Benzinlötlampen, uralte Nähmaschinen, reichlich verziert mit Messing und auch die komplette Medaillensammlung des Lebens Christi.

Seine Schätze bezieht Herbert Lohner auf Flohmärkten, im Dorotheum, bei Auktionen und auch durch seine Kontakte im In- und Ausland. „Ich habe auch schon Ausstellungen gemacht, allerdings natürlich nur kleinere mit Schwerpunkt auf ein oder zwei Themen.“