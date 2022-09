Lange Nacht der Museen im Bezirk Tulln: Ein Überblick

Auch heuer haben kulturinteressierte Nachtschwärmer wieder die Möglichkeit im Rahmen der „ORF-Langen Nacht der Museen“ mit nur einem Ticket die Museumslandschaft in Tulln zu entdecken. Am Samstag, 1. Oktober, wird von 18 bis 24 Uhr ein vielfältiges Programm geboten.

Ein Ticket zum Preis von 6 Euro gilt den gesamten Abend in allen Museen in Tulln und der Region Wagram sowie für alle Angebote und Führungen und ist vor Ort zu erwerben.

Auch das Schloss Atzenbrugg, das Josef Reither Museum in Langenrohr, das Heimatmuseum Fels am Wagram, das Dorf- und Kulturhaus Seebarn, das Oskar Mann-Heimatmuseum in Absdorf, das Pleyel Kulturzentrum und das Pleyel Museum in Ruppersthal, der Heldenberg in Kleinwetzdorf sowie das Weinbau- und Dorfmuseum Wiesendorf haben bis spät in die Nacht geöffnet.

Das Angebot in Tulln:

Römermuseum : Workshop: Der Duft der Götter (18 Uhr): Die Teilnehmer gehen auf eine Reise durch die Welt des Parfüms und kreieren ihren persönlichen Lieblingsduft (Unkostenbeitrag: 7 Euro/Person, Anmeldung empfohlen); Stationentheater „Ad amoenum Danubium caeruleum – An der schönen blauen Donau“ (19.30 und 20.30 Uhr).

Virtulleum : Bei der Langen Nacht der Museen gibt es eine Überraschung für alle, die fünf Stationen besucht haben.

Tullner Stadtführungen bei Nacht mit dem Tulli Express : Nehmen Sie Platz im Tulli Express und erfahren Sie mehr über Tullns ereignisreiche Geschichte. Abfahrt Stadtmuseum: 18 Uhr, 19.30 Uhr und 21 Uhr (Anmeldung im Stadtmuseum: 02272/ 690-189).

Römerturm : Besichtigung des Turmes und Vorstellung der Studentenverbindungen Comagena und Tullina.

Egon Schiele Museum : 18 bis 21 Uhr: Atelierprogramm & Kunstvermittlung; 21 bis 22 Uhr: „Egon Schiele Privat“-Führung.

