Bei Ferialpraktikum Einblicke ins Tullner Uniklinikum erhalten

Auch heuer konnten acht Jugendliche im Rahmen eines Ferialpraktikums im Universitätsklinikum Tulln Einblicke in unterschiedlichste Bereiche erhalten.

Ob in der Klinikumsküche, in Abteilungssekretariaten, dem Medikamentendepot, der Materialwirtschaft oder im Betriebskindergarten – die diesjährigen Praktikanten stellten in den verschiedensten Bereichen ihr Interesse und Engagement unter Beweis. Für viele dient ein Ferialpraktikum als Orientierungshilfe für die weitere Berufswahl.

Eine der Ferialpraktikanten ist Magdalena Trofeit - sie war im Juli im Medikamentendepot tätig und unterstützte dort die Pharmazeutinnen und PKA (pharmazeutisch-kaufmännische Assistentinnen). „Ich habe mich für ein Ferialpraktikum im Universitätsklinikum Tulln entschieden, weil ich mich gerne um Menschen kümmere“, erzählt Trofeit.

„Die NÖ Landes- und Universitätskliniken sind wichtige Arbeitgeber. Mit den Ferialjobs bieten die NÖ Gesundheitseinrichtungen alleine im Juli 206 jungen Menschen die Möglichkeit, in verschiedene Berufe hinein zu schnuppern. Wir freuen uns, wenn viele junge Menschen diesen Weg einschlagen und in einigen Jahren wieder in den Klinken oder in der Pflege arbeiten werden“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

