Neues Kainzbauer-Werk: Ein Kinderbuch mit Spirit

Der Fuchs erzählt die Geschichte von dem Kind Chrissi, das im Wald ein neues Krafttier, den Fuchs kennenlernt. In dieser Begegnung erfährt Chrissi, was alles in einem selbst liegt, Gefühle zu fühlen und wie wertvoll jeder Mensch ist.

Der Fuchs ist der dritte Band von Chrissis Erlebnissen in der Krönchenflügelherz-Edition, erschienen bei BoD. Band 1 ,,Die Libelle“, Band 2 ,,Das Eichhörnchen“ und Band 3 ,,Der Fuchs“ bilden eine Trilogie zu den Themen Selbstliebe, Loslassen und Urvertrauen. Die Kinderbücher mit Spirit sollen jüngere und reifere Leser gleichermaßen erfreuen und persönliches Wachstum fördern.

Sonja Kainzbauer hat mit diesem dritten Buch „Der Fuchs, das Urvertrauen ist in dir“ die Schwerpunkte Selbstliebe, Loslassen, Gefühle fühlen und Urvertrauen für Kinder ab sechs Jahren aufbereitet.

Sonja Kainzbauer sieht als Schuldirektorin bei Kindern den Bedarf an Achtsamkeitsthemen. ,,Kinder brauchen verstärkt Liebe, Zeit, den Bezug zur Natur und einen achtsamen Umgang mit sich selbst und anderen“, ist die Autorin überzeugt. Weitere Informationen unter www.kroenchenfluegelherz.com .

