Zauberhafte Adventdörfer im Bezirk Tulln

Weihnachten naht und die ersten Adventmärkte starten demnächst. Das Tullner Adventdorf ist heuer von 24. November bis 24. Dezember geöffnet, und zwar Montag bis Freitag von 15 bis 22 Uhr, an den Wochenenden sowie am 8. Dezember von 13 bis 22 Uhr und am Heiligen Abend von 10 bis 16 Uhr.

Bei der offiziellen Eröffnung am 25. November stimmt „Dreiklang“ – Kathi Bogner, Lisi Roitner und Lena Wostal – auf die Adventzeit ein und der große Christbaum wird erstmals beleuchtet.

Im und rund um das Adventdorf gibt es wieder jede Menge Programm. Die Volksschulen gestalten einen Adventkalender, nämlich 24 weihnachtliche Kunstwerke, die in Schaufenstern ausgestellt werden. Jeden Samstag spaziert von 15 bis 17 Uhr ein großer goldener Lichterengel durch die Innenstadt.

Der Kinderchor der Musikschule Tulln, deren Blechbläserensemble, die Band „Acoustic Experience“ und das Jugendblasorchester musizieren im Adventdorf.

Den Kindern wird mit einem Christkindl Postamt, einer Weihnachtsbäckerei und einer Weihnachts-Kreativstation das Warten auf das Christkind verkürzt, bevor es am 24. Dezember „persönlich“ kommt, um Geschichten vorzulesen und die letzten Weihnachtswünsche entgegenzunehmen.

Die Stadtgemeinde gibt auf ihrer Webseite www.tulln.at einen Überblick über weitere Veranstaltungen, wie Winter-Bezaubermarkt im Tullner Minoritenkloster, Artvent in der Kunstwerkstatt, Adventkonzert in der Minoritenkirche etc.

In Klosterneuburg verwandelt sich wieder ein Teil des Chorherrnstiftes in einen Christkindlmarkt. Allerdings mit einigen Änderungen: etwas kleiner, kürzer und vor allem in diesem Jahr auch gratis.

„An drei Wochenenden wird der gewöhnlich nicht zugängliche Konventgarten des Stifts in ein zauberhaftes Adventdorf verwandelt, das Jung und Alt begeistert“, lockt das Stift schon jetzt. Die Hütten, die dort aufgebaut werden, wo alle zwei Jahre die Orchideenausstellung stattfindet, kann man dann vom Niedermarkt aus besuchen. Und das - aufgrund des sehr kurzen Advents - nur an drei Wochenenden. Start ist am ersten Adventwochenende, 2. und 3. Dezember. Jeweils samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr können Interessierte dann den Markt besuchen. Außerdem ist noch am Feiertag Maria Empfängnis, 8. Dezember, der Christkindlmarkt ebenfalls von 14 bis 21 Uhr geöffnet.

Aber nicht nur in der Unteren, sondern auch in der Oberen Stadt wird in Klosterneuburg Vorweihnachtszauber verbreitet - und das für den guten Zweck und mit sportlicher Betätigung. Ab 24. November lädt der Lions Club Klosterneuburg Babenberg immer freitags bis sonntags von 16 bis 21 Uhr zum Lions-Punsch in den Pfalzhof. Außerdem kann man sich wieder die Eisstockbahn reservieren und so seine Zielsicherheit auf glattem Terrain unter Beweis stellen. Im Innenhof gibt es zeitgleich einen Christbaumverkauf, um sich das Symbol für Weihnachten gleich in die eigenen vier Wände mitzunehmen.

Von dort aus kann man dann am ersten Adventwochenende auch einen kurzen Abstecher in den Binderstadl machen. Neben dem Stöbern an den unterschiedlichen Ständen mit diversem Kunsthandwerk kann man sich dort auch etwas aufwärmen. Der Adventmarkt der Stiftspfarre im Binderstadl ist am Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Erlös des Christkindlmarkts kommt wohltätigen Projekten zugute. Ebenfalls werden wieder die Turmbläser ihr Können unter Beweis stellen.

Einen kulinarischen Vorgeschmack auf den Advent kann man kommenden Samstag, 18. November, in der Pfarre St. Martin bekommen. Dort werden ab 10 Uhr Lebkuchen für den Verkauf beim Weihnachtsmarkt der Pfarre St. Martin verziert, der ebenfalls am ersten Adventwochenende stattfindet.