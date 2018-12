Besinnliche Zeit in Atzenbrugg ist angebrochen .

Gemeinderätin Edith Mandl nahm die Begrüßung zum Adventmarkt im Schubertschloss in Atzenbrugg vor. Geistig folgten zahlreiche Besucher dem Weg durch den Markt, den Mandl in ihrer Rede beschrieb. Am Hauptplatz vor dem Schlosshof findet sich ein großer Adventkranz, der von Maria Huber, der Obfrau der Dorferneuerung, gestiftet wurde. Der riesige Weihnachtsbaum wurde von Maria Haferl gespendet.

Die Dorferneuerung wie auch die Feuerwehr Atzenbrugg und viele Gemeindeangestellte hatten sich viel Zeit genommen, die Umgebung um den Adventmarkt herum weihnachtlich zu gestalten.

Erstmals leuchten Weihnachtssterne

Bürgermeister Ferdinand Ziegler freute sich über die heuer erstmals an den Laternen der Hauptstraßen angebrachten beleuchteten Weihnachtssterne.

Die Krippenausstellung wurde von den ÖVP Frauen betreut und Obfrau Beate Jilch führte Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann durch die Ausstellung, der in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung des Advents als die Zeit der Ankunft hervorhob, um dann schmunzelnd hinzuzufügen: „Es ist eine besinnliche Zeit und hat schon so manche um die Besinnung gebracht.“

Um einen so besinnlichen Adventmarkt veranstalten zu können, müssen alle Hände zusammenhelfen. Edith Mandl kann sich dabei auf Beate Jilch und Annemarie Egretzberger, die sich um die Ausstellung kümmert, verlassen. Doris Jaksch gestaltete das Kulturprogramm und holte dafür Künstler aus der Region.