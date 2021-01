Neue Geschäftsführende Gemeinderätin in Absdorf .

Ursula Berthold legte das Amt der Geschäftsführenden Gemeinderätin per 31.12.2020 aus Zeitgründen zurück. In der konstituierenden Sitzung am 14. Jänner wurde Elisabeth Hofbauer einstimmig zu ihrer Nachfolgerin gewählt.