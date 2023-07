Gesundheitszentrum Tullnerfeld eröffnet

Nach fast vierjähriger Planung aber nur zehnmonatiger Bauzeit eröffnete am 3. Juli die Primärversorgungseinrichtung „PVZ Tullnerfeld“ in Pixendorf gegenüber vom Bahnhof Tullnerfeld. Das Gesundheitszentrum entstand aus dem Zusammenschluss der Allgemeinmediziner aus den Gemeinden Michelhausen, Judenau und Langenrohr, Georg Dorninger, Michael Kaiblinger und Christa Magerl.

Auf ärztlicher Seite liegt der Fokus einerseits auf dem „Hausarzt-System“ für planbare Konsultationen mit kontinuierlicher Behandlung durch dieselbe Ärztin bzw. denselben Arzt. Andererseits wird für das „Ambulanz-System“ jeden Tag ein ausreichendes Kontingent an Terminen für akute Erkrankungen, Verletzungen und Notfälle reserviert. „Wir freuen uns, mit dem PVZ Tullnerfeld zeitgemäße Gesundheitsversorgung für unsere Gemeinden anbieten zu können“, sagte Dorninger an seinem ersten Arbeitstag in den neuen Räumlichkeiten.

Es wird hier ein mehrgleisiger, multiprofessioneller Ordinationsbetrieb geführt: Neben drei weiteren Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin stehen (ab August) auch Fachkräfte aus den Gesundheitsberufen Physiotherapie Psychotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Klinische Psychologie, Diätologie und eine Hebamme zur Verfügung. Im Obergeschoß eröffnete Sepand Aeenechi eine Zahnarztordination für alle Kassen. Außerdem wird der Bereich Sozialarbeit abgedeckt. Ab Oktober ist zudem eine kinderkassenärztliche Versorgung an diesem Standort vorgesehen.

„Unsere drei Gemeindeärzte haben hier eine absolute Top-Gesundheitseinrichtung geschaffen, die für die Bürgerinnen und Bürger unserer drei Gemeinden doppelten Mehrwert bringt, nämlich mehrere Gesundheitsleistungen unter einem Dach sowie erweiterte Öffnungszeiten“, freut sich Michelhausens Bürgermeister Bernhard Heinl.