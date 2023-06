Ausstellung in der UNO-City: Interaktives Afrika

Vier der sechs auf dem Bildschirm präsentierten Objekte (Museum Schöngrundner-Katzelsdorf/Tulln und Sammlung Stepic-Wien) stammen von Schöngrundner. Foto: Hans Schöngrundner

Am 30. Mai veranstaltete die Gruppe der ständigen Vertretungen afrikanischer Staaten bei den Vereinten Nationen in Wien in Zusammenwirkung mit dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten in der Rotunde des Vienna International Centre in der UNO-City einen Africa Day mit dem Thema „Africa Interactive - Connecting to Africa's past via smart media“. Titus Leber gründete die Initiative „Africa Interactive“ mit dem Ziel, das Kulturerbe Afrikas in den Cyberspace zu bringen. Leber ist Mitglied des Europäischen Kulturparlamentes und dessen Repräsentant gegenüber der Afrikanischen Union. Von ihm wurde auch die Fotoausstellung „Africa - A Digital Anticipation“ präsentiert.

Leber besuchte auch das Afrika-Privatmuseum von Hans Schöngrundner in Katzelsdorf. Er war von der Sammlung begeistert und schlug vor, für seine Initiative „Africa Interactive“ einen Teil seiner Objekte auf 3D zu digitalisieren. Bei der Ausstellung in der UNO-City stammen die Masken und der Zeremonienkessel sowie vier der 3D Fotos am Bildschirm von Schöngrundner.

Idee der Aktion „Africa Interactive“

Da ein Großteil der afrikanischen Kunstgegenstände geraubt und ins Ausland verkauft wurden, haben die jungen Afrikaner kaum mehr Beziehung zu ihrer alten Kultur. „Africa Interactive“ soll bewirken, Museen, die afrikanische Schätze ausstellen, über Internet zu vernetzen und mit einem Mausklick, sich über die reichhaltige Kultur Afrikas informieren zu können.

Ursprung der großen Afrika-Kollektion

Seit seiner ersten halbjährlichen Afrikareise im Jahr 1966 und den darauffolgenden 14 Expeditionen, immer mit eigenem Geländewagen, sammelte Hans Schöngrundner in Begleitung von seiner Frau Herta und zeitweise von seinem Sohn Gerd mit Leidenschaft afrikanische Kulturgüter wie Kunst und Gebrauchsgegenstände sowie Waffen, Werkzeuge, Musikinstrumente, Kinderspielzeug, Masken und Statuen. Bei tagelangen Suchaktionen in der Sahara fand Schöngrundner mehr als 1.500 Exponate aus der Steinzeit (Werkzeuge, Keramikscherben, Mahlschüsseln mit Stößel sowie Pfeil- und Lanzenspitzen). Das Museum für Völkerkunde sowie das Institut für Afrikanistik der Uni Wien ersuchten Schöngrundner um eine Überlassung von einer kleinen Kollektion dieser früh- und prähistorischen Fundstücke, die eine wesentliche Bereicherung der afrikanischen Sammlung ihrer Museen darstellt.