Ein Gruß aus dem Jenseits: App aus Langenrohr

Erinnerungen an gemeinsame Momente lindern die Trauer nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Die Plattform „After Life Message“ bewahrt dieses Andenken: Mit der App können Anwender ihren Hinterbliebenen individualisierte Botschaften überlassen.

Ins Leben gerufen wurde das After Life-Netzwerk von Martin Brozka. „Er hat viel Energie in die App gesteckt“, erzählt Lebensgefährtin und ehemalige Bürgermeisterin Anneliese Federmann. Das Prinzip ist einfach: Wer schon zu Lebzeiten an sein digitales Fortleben denkt, speichert Fotos, Videobotschaften oder Nachrichten auf After Life Message.

Wichtige Dokumente wie Vertragsunterlagen und Zugangsdaten werden in einem digitalen Tresor gespeichert. Alle Nachrichten sind vor unerwünschten Zugriffen geschützt – die digitale Hinterlassenschaft wird nur an die vom Verstorbenen vorgesehen Personen weitergeleitet. Je nach Wunsch entweder sofort nach dem von zwei Vertrauenspersonen bestätigten Ableben oder zu bestimmten Anlässen.

Für einen ganz persönlichen Geburtstags-Gruß hat sich eine Nutzerin der App entschieden. Die Großmutter ist begeistert: „Mein jüngster Enkelsohn, für den ich eine ziemlich alte Frau bin, hat noch einen anderen Umgang mit dem Tod. Er meint, ich soll ihm ein Video von mir hinterlassen, damit ich immer bei ihm bin. Gesagt, getan! Der wird staunen, wenn er zu seinem 25. Geburtstag nicht nur eine kleine Geldsumme bekommt, sondern auch persönliche Worte von mir! Eine Oma hält ihr Versprechen!“ www.alm-app.eu