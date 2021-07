Das Turnier in Tulln ist seit Jahren weit über die Grenzen von Österreich bekannt und lockt jährlich auch viele Teilnehmer aus dem Ausland an. „Dass dies erreicht werden konnte, ist nur dem großen Engagement von Karin Gartler-Rappold, unserer Agility-Trainerin zu verdanken“, so die Vereinsleitung des ÖGV Tulln.

Karin Gartler-Rappold: „Die Organisation und Planung des Turniers ist die eine Sache. Doch ohne Team wäre dies nicht umsetzbar. Ich bin sehr stolz auf all unsere ehrenamtlichen Helfer vom ÖGV Tulln. Alle leisten eine tolle Arbeit. Es ist immer wieder schön, wenn man hört, wie wohl sich die Teilnehmer bei uns fühlen.“

„Ein großes Dankeschön auch an die Sponsoren, allen voran: nature4u/agility4u , havohravo, hanfred sowie an den Futteronkel für die Preise der Platzierten“, so die Organisatorin.

Das Turnier musste Corona- bedingt zwar in den einzelnen Leistungsklassen nacheinander absolviert werden, um die Teilnehmeranzahl am Platz so gering wie möglich zu halten. Doch dies hat dem Turnier in keiner Weise geschadet. Ein exakter Zeitplan hat es möglich gemacht, dass an zwei Tagen rund 800 Läufe absolviert werden konnten.

Beim großen Finale war die Anspannung der 46 Finalisten (darunter sieben vom ÖGV Tulln) zu spüren. Die Luft glühte und das nicht nur wegen der großen Hitze. Jeder – egal ob aus dem In- oder Ausland – wollte die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen. Die Nase bzw. die Schnauze vorn hatten diesmal:

„Die 10. Goldene Rose der Stadt Tulln 2021“ wurde in drei Größenklassen vergeben:

Klasse Small: Sarah Aichholzer vom ÖGV HSV Knittelfeld

Klasse Medium: Angelika Brandl vom ÖGV Salzburg

Klasse Large: Frick Sonja vom ÖGV Sportdogs Sommerein

Die „10. Goldenen Rosen der Stadt Tulln“ wurden von Vizebürgermeister und Sportstadtrat Wolfgang Mayrhofer übergeben.

Info: www.oegv-tulln.at oder www.die-fliegenden-pfoten.at